تونس 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسعقد رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر اليوم، اجتماعًا لمكتب المجلس ورؤساء الكتل في مجلس النواب التونسي لمعالجة تطور الوضع الأمني في تونس بعد العمليتين الإرهابيتين ودخول الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للمستشفى.ودعا رئيس المجلس إلى اليقظة للتصدي ودحر كل ما يُهدد أمن تونس واستقرارها، مشيرًا إلى أن حالة الرئيس التونسي الصحية مستقرة.من جهته قال نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو: لم يقع التداول في موضوع شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن مواصلة مهامه، إضافة أن الكتل البرلمانية لم تتفق على طلب الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية عقد جلسة عامة طارئة غدًا الجمعة، للتداول في المستجدات والأحداث التي شهدتها تونس اليوم الخميس وتوجيه رسائل طمأنة للشعب التونسي.// انتهى //23:11ت م0282