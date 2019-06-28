الرباط 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واسأدان الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن وسط العاصمة تونس، مخلفة عددًا من الضحايا من بينهم مدنيين.وأعرب ملك المغرب عن استنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الجبان، مؤكدًا تضامن المملكة المغربية مع تونس، ووقوفها الدائم إلى جانبها في مواجهة آفة الإرهاب الشنيع ودعمها الثابت لجهودها من أجل صون أمنها واستقرارها.// انتهى //00:00ت م0284