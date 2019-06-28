سياسي / مملكة البحرين تستنكر الاعتداء على مبنى سفارتها بالعراق
الجمعة 1440/10/25 هـ الموافق 2019/06/28 م واس
المنامة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس
استنكرت مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارتها لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.
وأوضحت وزارة خارجية مملكة البحرين وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين أنها استدعت سفيرها لدى العراق السفير صلاح علي المالكي للتشاور، مطالبةً الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١.
وكانت سفارة مملكة البحرين لدى العراق تعرضت في وقت سابق اليوم إلى اعتداء من قبل متظاهرين.
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