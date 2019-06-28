القاهرة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واستغلب المنتخب الكيني على نظيره التنزاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر بمشاركة 24 دولة أفريقية.وأحرز أهداف منتخب كينيا اللاعب ميكاييل أولونجا في الدقيقة 39و80 واللاعب جون أوييمبا في الدقيقة 62، بينما أحرز أهداف منتخب تنزانيا اللاعب سايمون مسوفا في الدقيقة 6 واللاعب مبوانا ساماتا في الدقيقة 40.وبهذا الفوز، أصبح رصيد منتخب كينيا 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المنتخب التنزاني عند النقطة صفر في المركز الأخير.// انتهى //01:39ت م0289