القدس المحتلة 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساستشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون اليوم خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وبشكل مكثف وعشوائي خلال المواجهات العنيفة، التي وقعت في حي عبيد بالبلدة، وامتدت لأنحاء العيسوية، ما أدى إلى استشهاد الأسير المحرر محمد سمير عبيد بعد إصابته برصاصة في القلب، وإصابة أربعة آخرين وصفت جروحهم بين المتوسطة والطفيفة.// انتهى //02:36ت م0291