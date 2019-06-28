الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019الأمير محمد بن سلمان يختتم زيارته إلى كوريا ويصل اليابانالقيادة تهنئ الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيابيان مشترك للمملكة وكوريا الجنوبية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهدالمملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في تونسمطار خليج نيوم.. الأوّل من نوعه بتقنية الجيل الخامس في المنطقة«التجارة» تشهر بمواطن ووافد مٌدانين بالتستر في تجارة مواد البناء بعنيزةالهند تسعى لصفقات طويلة الأجل للنفط السعودي لتعويض "تصفيرها"السودان: «الانتقالي» يتهم قطر بالتآمر.. ودعوة لمليونية جديدة«الصناعات العسكرية» تُوقِّع مذكرة تفاهم مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبيالإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في بغدادالبحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغدادالحكومة العراقية تعرب عن أسفها لاقتحام متظاهرين السفارة البحرينية في بغدادمجلس الأمن يقرّر تعليق عملية خروج بعثة اليوناميد من دارفور ويمدّد تفويضها 4 أشهر06:16ت م0003