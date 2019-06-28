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الجمعة 1440/10/25 هـ الموافق 2019/06/28 م واس
الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يرعى مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2019
الأمير محمد بن سلمان يختتم زيارته إلى كوريا ويصل اليابان
القيادة تهنئ الغزواني بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا
بيان مشترك للمملكة وكوريا الجنوبية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد
المملكة تدين وتستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في تونس
مطار خليج نيوم.. الأوّل من نوعه بتقنية الجيل الخامس في المنطقة
«التجارة» تشهر بمواطن ووافد مٌدانين بالتستر في تجارة مواد البناء بعنيزة
الهند تسعى لصفقات طويلة الأجل للنفط السعودي لتعويض "تصفيرها"
السودان: «الانتقالي» يتهم قطر بالتآمر.. ودعوة لمليونية جديدة
«الصناعات العسكرية» تُوقِّع مذكرة تفاهم مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري الجنوبي
الإمارات تستنكر اقتحام السفارة البحرينية في بغداد
البحرين تستدعي سفيرها في العراق للتشاور إثر الاعتداء على مبنى سفارتها في بغداد
الحكومة العراقية تعرب عن أسفها لاقتحام متظاهرين السفارة البحرينية في بغداد
مجلس الأمن يقرّر تعليق عملية خروج بعثة اليوناميد من دارفور ويمدّد تفويضها 4 أشهر
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