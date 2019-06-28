و أوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (المملكة.. زعامة اقتصادية في قمة العشرين) :توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أوساكا اليابانية أمس، مترئسا وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين التي تفتتح اليوم، بعد زيارة تاريخية إلى كوريا الجنوبية تكللت بالعديد من النجاحات على جميع الأصعدة؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وبما يخدم رؤية المملكة الطموحة 2030، حيث شهدت الزيارة، التي وصفت بالتاريخية، إبرام عدد من الاتفاقات في مختلف المجالات؛ من أبرزها توقيع شركة «أرامكو» السعودية 12 اتفاقية مع شركات كورية، وتهدف إلى تأكيد التزام المملكة بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا، وتعزيز عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين. فيما تنطلق اليوم قمة العشرين التي تحتضن أضخم اقتصادات العالم، تزامنا مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط على خلفية الأعمال الإرهابية والاستفزازية التي يقوم بها النظام الإيراني في منطقة الخليج، والتحذيرات والتهديدات الأمريكية المتذبذبة ما بين استخدام حق الرد العسكري وتغليظ العقوبات، وهو ما سيطرح على جدول أعمال القمة اليوم سعياً إلى التهدئة.واضافت :في حين تتجه أنظار قيادات العالم نحو ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان، في ظل ما يحمله للاقتصاد العالمي من فرص استثمارية هائلة في إطار رؤية المملكة الملهمة 2030 التي تفتح آفاقا متعددة وفرصا واعدة للمنطقة والعالم، وتهدف إلى التنمية والاستقرار والسلام ورخاء الشعوب ودفع المنطقة نحو آفاق أوسع من الازدهار والرفاهية بعيداً عن أزيز الرصاص والحروب والصراعات الدامية، باعتبارها دولة راعية للسلام والتسامح.// انتهى //06:16ت م0005