أوساكا 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسبدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.ورأس وفد المملكة إلى القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة، كان في استقباله دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي.وقد التقطت الصور التذكارية لقادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.// انتهى //06:38ت م0007