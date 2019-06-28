بريدة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسشاركت أمس ، الأحوال المدنية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحه المخدرات بمنطقة القصيم ، التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ، والتي تستمر حتى غداً ، حيث قدمت خدمات تجديد الهوية الوطنية والاستفسارات المتعلقة بها ، بمقر العثيم مول بمدينة بريدة .كما شارك مركز التأهيل النفسي بالإجابة عن الاستشارات من الجمهور الخاصة بالعلاج من الإدمان ، وشارك المرور بالتعريف بأنظمة السلامة المرورية عبر مجسم تعليم القيادة .كما قدم الجناح الخاص بمكافحة المخدرات الرسائل التوعويه المرئية والمكتوبة وعرض للمواد المخدرة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتعاطي والإدمان ، بالإضافة إلى إقامة نقاط أمنيه بالشراكة مع القطاعات الأمنية المرور والدوريات الأمنية والقوة الخاصة لأمن الطرق ، كما وزعت العديد من النشرات التوعويه وباقات الورود للزوار .// انتهى //07:11ت م0008