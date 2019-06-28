طرابلس 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية، مبينة تصاعد حدة الاشتباكات في منطقة وادي الربيع والثوانى جنوب العاصمة طرابلس.وأشارت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح وفدًا من مشائخ وأعيان ووجهاء قبيلة أقماطه، مؤكدا على وحدة القبائل والعشائر الليبية في العمل على استقرار البلاد من خلال محاربة الإرهاب.وتطرقت إلى إدانة مجلس الدولة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالعاصمة التونسية وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين بإصابات متفاوتة وخطيرة.وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية محمد سياله خلال كلمته فى منتدى التعاون الصيني – الأفريقي، تقدير إقليم شمال أفريقيا لتمسك الصين بتعزيز الشراكة مع البلدان الإفريقية، ما انعكس جلياً من خلال التدابير الثمانية الكبرى التي تم الإعلان عنها خلال قمة بيكين الماضية.وعرجت على تأكيد رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ستيفانو سوجيا أن الاتحاد الأوروبي يدعم الالتزام المدني القوي في ليبيا، مشيرا إلى أن المجتمع المدني ناشط وفاعل وله دور قوي في رفع الوعي حول حقوق الإنسان وبناء مؤسسات شاملة لتحفيز التنمية المستدامة في ظل النزاعات التي تعيشها ليبيا.// انتهى //08:36ت م0010