بيروت 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة في قمة قادة مجموعة دول العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.محليا اهتمت الصحف بقيام العسكريين المتقاعدين بقطع المنافذ الرئيسية للعاصمة بيروت احتجاجًا على المساس براتبهم التقاعدي من قبل الحكومة وعن إعادتهم لفتح الطرقات تحت طلب من قيادة الجيش اللبناني.وعرضت صحف الجمعة لشكوك وكالة فيتش الأميركية العالمية في قدرة لبنان على خفض عجزه السنوي الى 7,65 % وتوقعها أن لا تقل نسبة العجز عن 9 %.وركزت على استهداف الإرهاب للشرطة في العاصمة التونسية بتفجرين انتحارين أودى بحياة قتيل من رجال الأمن وعدد من جرحى فيما تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم.وتطرقت الى إعلان الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ أن الحلف تبنى أول سياسة فضائية له لتطوير إطار لمواجهة التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الفضائية الحيوية.// انتهى //09:05ت م0011