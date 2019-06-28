القاهرة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8ر5 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر756 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 41ر0 % ليسجل مستوى 74ر14100 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 2ر0 % ليبلغ مستوى 56ر603 نقطة، كما سجل مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 24ر0 % ليبلغ مستوى 64ر1540 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول لتبلغ 1ر8 مليار جنيه من خلال تداول 854 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 7ر68% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 8ر23%، والعرب على 5ر7%، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 5ر119 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 1ر197 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.// انتهى //10:24ت م0016