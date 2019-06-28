القاهرة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في قمة العشرين التي تعقد على مستوى الرؤساء على مدى يومين بمدينة "أوساكا اليابانية".وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وركزت صحف الجمعة على المحادثات التي أجراها وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، وتناولت تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.وأشارت إلى اللقاء الذي عقده الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الخاص الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، لبحث تطورات المشهد السياسي في السودان.وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بمدينة القدس.ونقلت صحف مصر عن المتحدث باسم حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية، قوله، إن الشرطة ألقت القبض على 56 عضواً بالحزب عقب محاولة انقلاب فاشلة بالولاية.//انتهى//10:26ت م0017