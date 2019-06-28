سول 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واستراجعت أسعار النفط اليوم إذ يترقب المتعاملون أي تطور في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من اجتماع مُقرر بين رئيسي البلدين يوم السبت في مجموعة العشرين، ويتطلعون إلى اجتماع أوبك الأسبوع القادم.وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 35 سنتا أو 0.5 % إلى 66.20 دولار للبرميل.ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5 % إلى 59.13 دولار للبرميل.// انتهى //10:27ت م0018