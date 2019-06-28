إسلام آباد 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم زيارة الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى باكستان واتفاق قيادتي البلدين على فتح صفحة جديدة من الصداقة والتعاون تقوم على الثقة والوئام المتبادلين، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.واهتمت بتأكيد باكستان عزمها على مواصلة الجهود لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية.وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي وعد فيها الشعب بالسيطرة على موجة الغلاء الناجمة عن تراجع سعر الروبية الباكستانية وارتفاع أسعار الوقود.وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل واللقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وعرجت إلى تعرض السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد لاعتداء من قبل متظاهرين مارسوا أعمال تخريبية في مبنى السفارة.أفغانياً تناقلت صحف باكستان إعلان وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 57 مسلحاً تابعاً لحركة طالبان خلال اشتباكات في إقليم غزني جنوبي البلاد.وتطرقت إلى مقتل نحو ثلاثين شخصًا جراء العواصف الرعدية التى ضربت أجزاء من الهند أمس.// انتهى //10:32ت م0019