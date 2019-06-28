لندن 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

استقر سعر أوقية الذهب عند 1400 دولار أمريكي للأوقية حيث سجل في السوق الفورية 1408.23 دولارات أمريكية.

وتراجعت العقود الأميركية للذهب بنسبة 0.2 % ليبلغ سعر الأوقية عند التسوية 1412 دولارًا أمريكيًا.

وبخصوص المعادن الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة بنسبة 0.1 % إلى 15.22 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.6 % إلى 809.25 دولارات فيما ارتفع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 1.8 % إلى 1550.50 دولارًا أمريكيًا.

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11:08ت م

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