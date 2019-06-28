الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واساستنكر معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق من قبل عدد من المتظاهرين، الذي أدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة، ووصفه بأنه عمل مشين يتعارض مع علاقات الأخوة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ويتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م.ودعا الأمين العام، الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية وفقاً للمعاهدات الدولية لتوفير الحماية التامة لسفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء المرفوض عرفاً وقانوناً.// انتهى //11:14ت م0028