تونس 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، إعلان رئاسة الجمهورية التونسية تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي الى وعكة صحية حرجة تم على إثرها نقله إلى المستشفى ما خلف حالة من التوتر والضبابية على المشهد السياسي المحلي، وإطلاق قراءات دستورية عن البدائل القانونية المحتملة لسد الفراغ السياسي الراهن.وفي شأن محلي آخر، توسعت اليوميات في الحديث عن التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا أمس العاصمة تونس وخلفا مقتل رجل امن وثمانية مصابين اغلبهم من الأمنيين، مشيرة الى تفاصيل العمليتين الإرهابيتين وموجة الإدانات المحلية والدولية للتفجيرات.وبالتوازي ومع ذلك، أبرزت دوليا ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة في قمة قادة مجموعة دول العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية.وكتبت عن شن الجيش الوطني الليبي عمليات عسكرية واسعة النطاق جنوب العاصمة طرابلس لدحر المليشيات المسلحة وإجبارها على التراجع.وأوردت تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري احمد قايد صالح، انه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش، مشيرا الى ان الجزائر "ستنطلق من جديد على أسس قوية ".وأوردت منع السلطات الموريتانية الاحتجاجات في الشوارع بعد إعلان فوز مرشحها في الانتخابات الرئاسية، وإعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو امس، ان السلطات الفنزويلية ألقت القبض على المتورطين في محاولة الانقلاب التي خطط لتنفيذها الأسبوع الماضي.// انتهى //12:25ت م0035