تونس 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسافتتحت بمقر مدينة الثقافة في العاصمة التونسية الليلة الماضية ، فعاليات الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين والمؤسسة العربية للاتصالات " عربسات " ، بمشاركة ممثلين عن الدول والهيئات الأعضاء في الاتحاد من بينها المملكة.وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها تأثير في مجال الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي.يذكر أن هذه الدورة التي تستمر فعالياتها أربعة أيام تعرف مشاركة 273 عملاً إذاعياً وتلفزيونياً تتنافس على جوائز مسابقات متنوعة في مجالي الإذاعة والتلفزيون ومجال التبادلات البرامجية.وكان قد سبق انطلاق فعاليات الدورة عقد ورش عمل وندوات هندسية وإخبارية تمحورت حول " الأرشفة السمعية البصرية " و " الإذاعة الصوتية الرقمية وانطلاق البث في تونس " و " تطورات تكنولوجيا اتصالات الساتل في المجال السمعي البصري " .ويهدف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون إلى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، إلى جانب رصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.// انتهى //12:31ت م0036