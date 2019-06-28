الرباط 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بأعمال الدورة الرابعة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت أمس ببروكسل ،وتوجت بإصدار إعلان سياسي يحدد فصلا جديدا في الشراكة بين الجانبين للفترة ما بين 2019 و 2020.مغاربيا، توقفت عند مخلفات الهجومين الانتحاريين الذين وقعا أمس بالعاصمة التونسية قرب مركز للشرطة، وخلفا وفاة رجل أمن وإصابة عدد من الاشخاص.وتناولت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مشيرة إلى إقدام قوات الاحتلال على هدم منازل قرية العراقيب في منطقة النقب للمرة ال 145 على التوالي.واهتمت بأعمال قمة مجموعة العشرين التي تنعقد اليوم في اوساكا باليابان، وتهيمن عليها الانقسامات بشأن عدة قضايا سياسية و اقتصادية راهنة.// انتهى //12:36ت م0037