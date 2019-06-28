بيروت 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسنفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان الشائعات التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام بأنها قررت تهجير أو توزيع لاجئي فلسطين من لبنان على عدد من الدول.وأكدت الأونروا في بيان اليوم، أن هذه الإدعاءات عارية عن الصحة، مشدّدة على أنها مستمرة في تقديم خدماتها للاجئي فلسطين في أقاليم عملها الخمسة بحسب الولاية التي منحت إليها من الأمم المتحدة.// انتهى //13:00ت م0038