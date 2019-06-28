إسلام آباد 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسالتقى الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي في إسلام آباد نظيره الأفغاني أشرف غني الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن القصر الرئاسي الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، واتفقا على المضي قدماً وبناء علاقة تخدم قضية السلام والأمن والازدهار يصب في مصلحة البلدين.وأكد الرئيس علوي أن باكستان تولي اهتماماً كبيراً لعلاقاتها مع أفغانستان وأنها حريصة على تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والشعبية مع هذا البلد المجاور، مشدداً على أهمية إيجاد حل سلمي للنزاع في أفغانستان، وأهمية إنجاح عملية السلام الأفغانية بقيادة أفغانية.// انتهى //13:10ت م0040