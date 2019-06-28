الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل اجتماعًا مع عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والاستثمار جرى خلاله مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ.حضر الاجتماع معالي نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبد الله البواردي، ووكيل الوزارة لشؤون السياسات والأنظمة بدر بن عبد المحسن الهداب، ووكيل الوزارة للأعمال التجارية والاستثمار عبد السلام بن عبد الله المانع، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عبد الله بن سعود العريفي.من جانب آخر اجتمعت اللجنة المالية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي بعدد من ممثلي وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي، وبنك التنمية الاجتماعية، ومكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وناقشت اللجنة مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية.وتأتي اجتماعات لجان المجلس بممثلي الجهات الحكومية انطلاقًا من الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى ولجانه المتخصصة للاطلاع على مستوى الأداء الذي تقدمه الأجهزة الحكومية، ومخرجاته؛ في كل ما يحقق تطلعات القيادة والمواطن، كما تأتي هذه في إطار دراسة اللجان المتخصصة لتقارير الأجهزة الحكومية في المجلس.// انتهى //13:54ت م0045