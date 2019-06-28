محايل 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأوقفت بلدية بارق أمس, تعديات على مساحة 5 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء تقع بقرية محبة التابعه لمركز ثلوث المنظر بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز وسواتر ترابية وشبوك وخزانات للمياه .وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //14:57ت م0050