وادي الدواسر 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسكرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، عشائر لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالشرافاء في محافظة وادي الدواسر لحصولها على جائزة التميز في المعسكر الكشفي لخدمة المعتمرين, الذي أقامته جمعية الكشافة بمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك الماضي.جاء ذلك خلال حفل تدشين الفريق الكشفي بوقف ديوانية آل حسين الثقافية الذي أقيم أمس على مسرح الجامعة العربية المفتوحة بالرياض, بحضور الرئيس الفخري للفريق الكشفي بالوقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز .من جهته قدم رئيس اللجنة سعد بن محمد الصافي, شكره للقائمين على هذا التكريم، مؤكداً أنه خير مُحفز لهم لتقديم المزيد من الأعمال التطوعية والاجتماعية الإنسانية وتحقيق هدف الحركة الكشفية لعالم أفضل.// انتهى //14:57ت م0052