سكاكا 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأعلنت الكلية التقنية بالجوف عن فتح باب التسجيل والقبول للفصل التدريبي الأول من العام 1440 - 1441هـ ، في برنامج الدبلوم الصباحي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الثانوية الصناعية ابتداءً من الأحد 27 شوال حتى 12 ذو القعدة المقبل، وذلك عبر بوابة القبول الموحد.وأوضح عميد الكلية علي بن سليم العبدالله, أن التسجيل في التخصصات المتاحة هي (تخصص الدعم الفني والشبكات لقسم تقنية الحاسب الآلي وتخصصات القوى الكهربائية والطاقة المتجددة لقسم التقنية الكهربائية و تخصصات الإدارة المكتبية و المحاسبة لقسم التقنية الإدارية وتخصص الاتصالات لقسم تقنية الاتصالات)، وعلى المتقدمين اختيار البرنامج المناسب الذي يعتمد على شهادات المتقدم للحصول على درجة الدبلوم.ودعا المتقدمين إلى مراعاة الدقة في تعبئة البيانات والإطلاع على شروط القبول والتسجيل والمزايا التي يحصل عليها المتدرب بعد القبول من خلال الرابط التالي: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.// انتهى //15:11ت م0055