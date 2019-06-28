الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونية 2019 م واساختتمت جمعية مساعي النسائية الخيرية، أمس ، برنامج (مزن) للفتيات وهو مشروع تنموي يجمع بين التوعية والثقافة والترفيهوالفنون وذلك في مقر الجمعية بالرياض .وأوضحت مديرة مشروع (مزن) نورة القحطاني أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الفتيات من سن 13 - 16 سنة على أسس متينة، من خلال إشباع حاجات الفتيات النفسية والاجتماعية.، كما يهدف البرنامج إلى خدمة المجتمع بإشراك الفتيات في الأعمال التطوعية، وزيادة حس الفتاة بتحمل المسئولية وإدراكها، واستغلال أوقات فراغهم بما ينفعهم واستثمار قدراتهم، إضافة إلى المساهمة في تنمية المملكة ضمن برنامج جودة الحياة 2020.وأضافت أن البرنامج يتضمن 4 مسارات ، مسار وهج ويشمل مهارات حياتية وتطويرية ، ومسار جود ويشمل الحرف (فن الديكوباج، وفن البنياتا)، ومسار فيض ويشمل الفنون ، ومسار نبع ويشمل تطبيقات عملية ومبادرات تطوعية.//انتهى//15:11ت م0056