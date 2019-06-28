الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة عسير، بالتعاون مع جامعة الملك خالد " الملتقى الدعوي النسائي "المحجة البيضاء"، وذلك يوم الأحد المقبل، بالمسرح الكبير في حرم الجامعة بحي القريقر بأبها.ويتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بدء من يوم بعد غد الأحد إقامة ندوتين علميتين ، حيث تنطلق الندوة الأولى في اليوم الأول الساعة الخامسة عصراً بعنوان: (أعظم الحقوق )، وتديرها لمياء القزلان ، وتلقيها مزنة الحضيف ، وجهان السراج ، أما الندوة الثانية فتقام الساعة السابعة مساءً بعنوان: (الظلم العظيم ) وتديرها إيمان الشلفان وتلقيها لمياء القزلان ، وجهان السراج .وتقام أولى ندوات اليوم الثاني بعنوان :( شركيات معاصرة )، وتديرها جهان السراج ، وتلقيها تهاني الشمري ، ولمياء القزلان ، و تقام الندوة الثانية في ذات اليوم بعنوان:(البدع تميت السنن) وتدير الندوة مزنة الحضيف، وتلقيها إيمان الشلفان ، وجهان السراج .ويختتم الملتقى يوم الثلاثاء بإقامة ندوتين الأولى بعنوان: (مضلات الفتن)، وتديرها لمياء القزلان وتلقيها تهاني الشمري ، ومزنة الحضيف ، والندوة الثانية بعنوان: ( أسباب الثبات على الدين) وتديرها جهان السراج، وتلقيها إيمان الشلفان ومزنة الحضيف .ويأتي هذا الملتقى ضمن البرامج التوعوية والإرشادية الذي تنظمها الوزارة بمختلف مناطق المملكة؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله, ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة.// انتهى //15:11ت م0057