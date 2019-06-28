الدمام 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسثمن رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بتمديد حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام، مؤكداً أن توجيه سموه يعكس إطلاعه ومتابعته القضايا التي تهم أهالي حاضرة الدمام، والمنطقة الشرقية بصفة عامة، إضافة إلى حرص سموه على تلبية تطلعات الأهالي، عاداً ذلك دافعاً لمنسوبي الحملة لبذل المزيد من العطاء .وأشار إلى أن حملة إزالة الأنقاض تأتي ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية تجاه أعضاء المجلس البلدي المتمثلة بخدمة الحاضرة وسكانها على أكمل وجه، ومباشرة مواقع البلاغات عن كثب لحين معالجتها .وفي السياق ذاته عقد أعضاء حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام اجتماعاً بمقر المجلس البلدي لمناقشة مستجدات الحملة وخطة العمل بعد تمديد الحملة، وأسفر الاجتماع عن عدد من المخرجات التي كان من أبرزها زيادة عدد الآليات من 78 إلى 100 ، وزيادة النسبة المقررة للقضاء على الأنقاض من 80% إلى 85% ، ووضع لوحات إرشادية وتوعوية بالمواقع المستهدفة، والعمل على أولوية أصحاب البلاغات عن مواقع الأنقاض، والمطالبة بتغيير موقع إحدى الكسارات لما تسببه من تشوه بصري، وكذلك مخاطبة فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية لإزالة أنقاض و" صبيات" عند مجمع الكباري بالظهران .مما يذكر أن الحملة تعد إحدى مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية والقطاع الخاص وكانت مدتها أسبوعين، وتهدف إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري بالحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين، وتم تخصيص أربعة مواقع رئيسية للحملة في شرق ووسط وغرب الدمام، والخبر، وإنشاء حساب للحملة بموقع التواصل "تويتر" للتعريف بها، إلى جانب استقبال مشاركات وبلاغات الأهالي عبر هاشتاق #شرقية-جميلة-بلا_أنقاض، ووصل عدد البلاغات التي استقبلتها الحملة منذ انطلاقتها أكثر من 500 بلاغ، في حين تجاوز عدد الأنقاض التي تم رفعها 45 ألف متر مكعب .// انتهى //15:12ت م0058