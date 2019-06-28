سكاكا 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأقامت جمعية تواد للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف أمس, برنامج "الميثاق الأخلاقي" للعاملين في القطاع غير الربحي, بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن خالد الحميد.وأوضح الحميد أن إقامة هذا البرنامج يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأثر الاجتماعي لمنظمات القطاع غير الربحي الذي يهدف إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في منظمات القطاع غير الربحي وترسيخ حضور الأخلاق الحميدة في ثقافة المنظمات ومنظومتها القيميَّة .وبين أن البرنامج تمحور حول مفهوم الميثاق الأخلاقي وأخلاقيات وقيم العمل في منظمات القطاع غير الربحي، ومعايير الفاعلية فيها، وتحفيز العاملين في القطاع نحو الالتزام بالخلق القويم و التعاون على تطبيقه.// انتهى //15:26ت م0060