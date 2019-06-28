حفرالباطن 25 شوال 1440هـ الموافق 28 يونيو 2019م واسنفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة حفر الباطن أمس عدد من البرامج التوعوية والتي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 بالتعاون مع إدارة التعليم و الشؤون الصحية و فرع وزارة الشؤون الإسلامية.وأوضح مدير مكافحة المخدرات بحفر الباطن المقدم عايض القرني أن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي تستمر لمدة اسبوع تحتوي على العديد من المحاضرات والندوات التوعوية عن أضرار المخدرات ، حيث قامت الإدارة بالتنسيق مع العديد من الجهات لتفعيل ذلك اليوم والتركيز على طرق التوعية، مضيفاً أن التوعية ستسمر ميدانيا لتعريف المجتمع بالمخدرات وأضرارها الخطيرة .// انتهى //15:34ت م0062