المدينة المنورة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير المنطقة بالنيابة أمس فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019م, الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة خلال الفترة من 27- 29 يونيو بالتوافق مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, الذي حددته الأمم المتحدة مؤخراً, وذلك بمركز المعارض التابع لغرفة المدينة المنورة .وتجول الأمير سعود بن خالد الفيصل على الأقسام والأجنحة بالمعرض, مستمعاً من القائمين على منصات العرض الخاصة بالامتياز التجاري على العروض المقدمة وآليات إدارة الصفقات ومنح حق الفرنشايز والدعم المالي واللوجستي وتمويل الشباب الجدد في صناعة الامتياز التجاري .وثم كرم سموه في ختام الحفل الرعاة الداعمين والمنظمين للمعرض .وأكد رئيس غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر, أن المعرض يعد أحد أهم فعاليات غرفة المدينة المنورة الهادفة إلى تعزيز المحتوى المحلي في المنطقة بالاستفادة من التطورات المتلاحقة في سوق صناعة الامتياز التجاري واستقطاب العلامات التجارية المحلية والعالمية وتعزيز الاستثمارات النوعية في المنطقة ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على رعاية وتدشين المعرض العالمي ودعمهما اللامحدود لريادة الأعمال وقطاعات الأعمال المختلفة بالمنطقة .وأوضح ناصر أن الامتياز التجاري يعد النموذج الأمثل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ويسهم بمعدل يتراوح من 4% إلى 5% من الناتج المحلى الإجمالي للدول ويوفر 6% من وظائف القطاع الخاص في الدول المتقدمة في تطبيق نظام الفرنشايز ، وأنه في ظل هذه النجاحات التي تحققها صناعة الامتياز التجاري استحوذت المملكة على 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تقدر بـ 30 بليون دولار وأصبح من أسرع القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة (27 %) سنوياً .وأشار إلى أن المعرض العالمي للامتياز التجاري يمثل نقلة نوعية وكمية من حيث التواجد المحلي والعالمي حيث بلغ عدد المشاركين 56 مشارك من داخل وخارج المملكة منهم ١٧ مشاركاً من خارج المملكة و١٢ مشارك من المدينة المنورة وبلغ عدد الوفود المشاركة من خارج المملكة (5) وفود بجانب الفعاليات المصاحبة إذ بلغ عدد ورش العمل 17 ورشة عمل و٥ جلسات علمية وحوارية لمختلف المحاور التي تعزز نشر ثقافة صناعة الفرنشايز يتحدث فيها 13 خبيراً ومتخصصاً في هذا المجال.وبين أن غرفة المدينة المنورة تعمل على اعتماد العديد من نماذج الأعمال لدعم ريادة الأعمال وتقديم حلول اقتصادية وفقا للميزة النسبية والتنافسية للمنطقة ، موضحا أن النجاحات في هذا المجال الحيوي دفعت الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة للاهتمام بصناعة الامتياز التجاري وهو ما يتمثل اليوم في اسهامات هذه الكوكبة المباركة من شركاء النجاح والمنظمين ورعاة المعرض .من جانبه أشار أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبدالله بن أحمد أبو النصر, إلى أن المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة بالتعاون مع الأبعاد الثلاثة لتنظيم المعارض والمؤتمرات سيستصحب العديد من التجارب التجارية في صناعية الفرنشايز ذات القيمة النوعية لدعم السوق المتنامية لهذه الصناعة في المدينة المنورة إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.وأفاد أن برنامج المعرض حافل بالجلسات العلمية والنوعية المتخصصة, حيث تتناول الجلسة الأولى ورقة عمل خاصة بالامتياز التجاري في المملكة قدمتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وورقة العمل الثانية قدمها بنك التنمية الاجتماعية بعنوان "الامتياز التجاري في بنك التنمية"، فيما تتناول الجلسة الأولى ليوم غد السبت الفرق بين أن تبدأ علامتك التجارية والحصول على الامتياز التجاري تتبعها جلسة حوارية عن الفرنشايز (قيادة وريادة وصناعة) .وأضاف أن المعرض يختتم أعماله غداً بجلسة تحت عنوان "كن مانحاً أو ممنوحاً ناجحاً" تتناول (15) ورشة عمل العديد من المحاور الخاصة بصناعة الامتياز التجاري, حيث أقيمت مساء أمس 4 ورش عمل عن كيفية كتابة الأدلة التشغيلية وأخطاء اختبار الفرنشايز المناسب وكيف تبني نظام فرنشايز لعلامتك التجارية وكيف تختار مشروعك الفرنشايز الأفضل ، في حين تتناول ورش العمل اليوم مانح الفرنشايز المثالي وكيف تنشئ فكرة مبتكرة لمشروعك الناشئ وأطلق مشروعك بنجاح وتوطين صناعة الفرنشايز وكن فرنشايز والتعريف على إدارة وتشغيل المطاعم باحتراف وتجربتي في الحصول على الامتياز التجاري ، بينما تتناول ورش العمل ليوم غد التعريف بأهم معالم الفرنشايز وخطوات التمويل ونموذج العمل التجاري وتحليل الفرص الاستثمارية ، وسيختتم المعرض ورش العمل بورشة عمل عن صناعة الاستثمار الداخلي .يشار إلى أن المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019م يهدف إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال من الدخول في صناعة الامتياز التجاري وتوفير الدعم والتمويل والاستفادة من عرض بنك التنمية الاجتماعية بتمويل القادة الجدد للفرنشايز بحد أقصى نصف مليون ريال ، بالإضافة إلى دعم برامج ريادة الأعمال.// انتهى //15:50ت م0065