الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واستسحب لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة اليد وبحضور مندوبي الأندية، بعد غدٍ الأحد قرعة المسابقات المحلية للموسم الرياضي 2019 / 2020م، في محافظة الخبروستجري قرعة بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز بمشاركة 12 نادياً ، وقرعة بطولة دوري أندية الدرجة الأولى بمشاركة 12 نادياً كذلك، وقرعتي الدوري الممتاز لدرجتي الناشئين والشباب بمشاركة 10 أندية في كل فئة، حيث سيتم تقسيم الأندية المشاركة في كل مسابقة إلى مجموعتين، وفقاً للتصنيف المعلن مؤخراً.سيجري سحب قرعة بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد، الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب هذا الموسم وبمشاركة 8 فرق .يذكر بأن نظام المسابقات سيلعب بنفس نظام الموسم السابق الذي يقضي بتوزيع الفرق على مجموعتين .// انتهى //16:12ت م0068