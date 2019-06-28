الكويت 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأدانت دولة الكويت اليوم التفجيرين الأرهابيين اللذين وقعا في العاصمة التونسية, ونتج عنهما سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان : أن دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت المناهض للعنف والإرهاب، ووقوفها إلى جانب جمهورية تونس، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معربة عن خالص تعازيها وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل .// انتهى //17:54ت م0083