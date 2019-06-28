المنامة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس العراقي برهم صالح .وأفادت " وكالة أنباء البحرين " بنا " أن العاهل البحريني أعرب خلال الاتصال عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الإعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد، وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة، مؤكداً اعتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات بين البلدين، في مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها.من جانبه، أكد الرئيس العراقي حرص بلاده على كل ما يخدم تعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، مشددًا على أن العراق لا يمكن أن يسمح أبدًا للنيل من تلك العلاقات الوثيقة .// انتهى //18:24ت م0090