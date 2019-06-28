القاهرة 25 شوال ١٤٤٠ هـ الموافق 28 يونيو ٢٠١٩ م واسبحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع وزير الخارجية الياباني "تارو كونو"، ترتيبات عقد الاجتماع المقبل لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد" برئاسة مصر واليابان في مدينة يوكوهاما.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في بيان نشر بالقاهرة اليوم بأن الوزيرين ناقشا على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية - العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات خاصة مجال التعليم والتجربة الرائدة لإنشاء المدارس اليابانية في مصر، فضلا عن التعاون الثقافي بين البلدين وتطورات بناء المتحف المصري الكبير.وأشار حافظ إلى أن الوزيرين بحثا كذلك عددا من القضايا الإقليمية، من بينها جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات الأخيرة، وأكدا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.//انتهى//18:26ت م0092