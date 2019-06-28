قلقيلية 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم مصور صحفي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي : إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم فتى أصيب برصاصة مطاطية في الوجه، أحدثت كسرا في عظمة الفك، كما أصيب المصور الصحفي نضال شتية برصاصتين معدنيين، وثمانية شبان آخرين عولجوا ميدانيا في مركز إسعاف القرية.وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال اعتدوا على الصحفيين، وأطلقوا الرصاص في كل الاتجاهات، واقتحموا القرية ولاحقوا الشبان حتى محيط مسجد عمر بن الخطاب في الحارة الشرقية منها.//انتهى //18:30ت م0093