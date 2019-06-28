اقتصادي/ البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1440/10/25 هـ الموافق 2019/06/28 م واس
عمّان 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 2.03% ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1876.5 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 7.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 5.4 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 41.7% ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 38.5 مليون دينار أردني، مقارنة مع 27.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق .
أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 32.5 مليون سهم نفذت من خلال 14747 صفقة.
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18:30ت م
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