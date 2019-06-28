بيروت 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تحسّن بنسبة 0.62% أي ما يعادل 4 نقاط ليقفل عند مستوى 865.67 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 220 ألفاً و730 سهماً بقيمة 1 مليون و234 ألفاً و54 دولاراً نفذت خلال 107 صفقات.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و575 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و522 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:37ت م0095