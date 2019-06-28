بيرن 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية سويسرا الاتحادية أولي ماورر ، اليوم، في القصر الرئاسي في بيرن، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.وجرى خلال اللقاء التشاور حول آخر المستجدات على الصعيد الدولي، وبحث آليات التعاون بين البلدين الصديقين، ذات الإسهام في تعزيز علاقتهما في مختلف الجوانب.// انتهى //19:00ت م0099