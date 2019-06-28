‏الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسقام محافظ حجة بالجمهورية اليمنية الشقيقة اللواء الركن عبدالكريم السنيني, بجولة ميدانية اطلع خلالها على سير الأعمال في المشاريع التنموية التي يقدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدد من المديريات بالمحافظة يرافقه مدير مكتب البرنامج بالمحافظة المهندس أحمد مدخلي.‏واستمع السنيني إلى شرح مفصل عن المشاريع والمراحل وماتم إنجازه خلال الفترة الماضية وتشمل ترميم وتأهيل مركز خفر السواحل في مديرية ميدي, بالإضافة إلى إنشاء ورشة لإصلاح قوارب الصيد وإنشاء خمس محميات زراعية بمديريتي ميدي وحيران وبناء ثلاث غرف للمولدات الكهربائية في ميدي وغرفتين في حيران, بالإضافة إلى إنارة الخط الرابط بين مديريتي ميدي وحيران.‏وقدم السنيني عقب جولته الشكر للحكومة المملكة والقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .‏من جانبه أكد مدير مكتب البرنامج في محافظة حجة المهندس أحمد مدخلي, أن هذه المشاريع تمثل باكورة المشاريع التي تم البدء بتنفيذها، مشيراً إلى أن البرنامج يعتزم تنفيذ حزمة من المشاريع التي تشمل عدة قطاعات في المحافظة.// انتهى //19:52ت م0106