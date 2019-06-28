الجزائر 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسألقت قوات الجيش الجزائري اليوم القبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة المسيلة ودمرت خمس قنابل تقليدية الصنع بعد كشفها بمنطقة جبل عين النسور بمحافظة عيد الدفلى .وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصرها بمحافظة تمنراست أوقفت 26 مهرباً وصادرت منهم أجهزة للكشف عن المعادن ومولدات كهربائية , فيما أوقفت ستة مهاجرين غير شرعيين .// انتهى //20:00ت م0108