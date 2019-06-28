القاهرة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واستعادل المنتخب التونسي لكرة القدم مع نظيره المالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب استاد السويس ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مالي إلى 4 نقاط في الصدارة، فيما ارتفع رصيد تونس إلى نقطتين في المركز الثاني بالمجموعة التي تأتي أنجولا فيها ثالثة برصيد نقطة واحدة ثم موريتانيا رابعة بدون نقاط قبل المواجهة التي تجمع بين المنتخبين الأنجولي والموريتاني غدًا في إطار نفس الجولة.// انتهى //20:18ت م0109