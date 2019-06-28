الطائف 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأقام نادي الفروسية عصر اليوم حفل سباق الخيل الخامس, ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ على مساهمة نادي الفروسية, وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية.وتكون حفل السباق الخامس على مساهمة نادي الفروسية من سبعة أشواط الأول منها إنتاج السعودية لجميع الدرجات إنتاج ، ومسافته 2000 متر ،وجائزته 100 ألف ريال وجاء في المركز الاول السور لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وحل في المركز الثاني وافية الود لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وحاز المركز الثالث رمحان لسمو الأمير محمد بن فيصل بن سعود وحقق المركز الرابع درواس لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وجاء في المركز الخامس جبل قاسيون لسلطان بن عبدالله العتيبي .والشوط الثاني إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح أربع سنوات إلى خمس ومسافته 2000 متر وجائزته 80 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول سعودي كروم لخالد سعد العنزي وحل في المركز الثاني المتفرغ لعبدالرحمن عبدالله المخضوب ونال المركز الثالث يطمئن لمحمد شبيب أبو اثنين وحاز المركز الرابع متوشم لأبناء عبدالله المثال وحقق المركز الخامس الباجور لسعيد عبدالله الشهراني.أما الشوط الثالث إنتاج السعودية لجميع الدرجات أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650 مترًا وجائزته 1650 ألف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الاول عنان العزم لشرف العمري ونال المركز الثاني جوير لأبناء عبدالله العجمي وحاز المركز الثالث شعام لأبناء مساعد سالم العطر وحقق المركز الرابع حرس الميدان لأبناء عبدالله المثال وجاء في المركز الخامس المغدق لإسطبل العوجاء .و الشوط الرابع الجزء الأول إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترًا وجائزته 40 الف ريال وجاءت نتائجه على النحو التالي : المركز الأول كريم أجا لطلال بن متعب بن شريم وحل في المركز الثاني خوي المطاليق لإسطبل الثريا وحاز المركز الثالث المسار لعايد سعود العازمي وحقق المركز الرابع سبيز لبندر فيحان الحارثي وحل في المركز الخامس وارب لمحيحن الراشد وجاءت نتائج الشوط الرابع في جزئه الثاني على النحو التالي : المركز الاول زينة الملقا لإسطبل الشاكرين وحل في المركز الثاني اخو قطنه لإسطبل الخليبيص ونال المركز الثالث سيف الوليد لحسين حمود الشويب وحقق المركز الرابع حفوز لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وحاز المركز الخامس عفراء نجد لعبدالمجيد عمر ال الشيخوالشوط الخامس على مساهمة نادي الفروسية ومقدار جائزته 100 ألف ريال، لجميع الدرجات (انتاج ثلاث سنوات)، ومسافته 1200م وجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الاول المركى لأبناء عبدالله الفراج وحل في المركز الثاني فنتاستك لأبناء عبدالرحمن المرغلاني وحاز المركز الثالث انا ليلى لتوفيق محمد دادا ونال المركز الرابع هنوف رماح لأبناء مسلم ابو اثنين وجاء في المركز الخامس الملز لإسطبل الميمانية .والشوط السادس على جائزة الخيل المستوردة، لجميع الدرجات (مستورد ثلاث سنوات فأكثر)، ومسافته 1200 م، وجائزته 100 ألف ريال وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الاول اند لبل انك لإسطبل السعادة وحل في المركز الثاني متناسب امريكا لدخيل الرويس وبدن السبيعي ونال المركز الثالث سويت ساوندس لمحمد ابراهيم رشيد ، وحقق المركز الرابع شبانا لنشمي جودالله المطيري وحاز المركز الخامس اميرة نوره اميريكا لسمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن سعود .والشوط السابع على هدية نادي الفروسية، للدرجات من 1 إلى 3 فوز (إنتاج أربع سنوات فأكثر)، ومسافته 1200 م، وجائزته 120 ألف ريال.وجاءت نتائجه كما يلي : المركز الأول مصالح لأبناء سعود بن رزيق الشيباني وحل في المركز الثاني المنير لأبناء فيحان بن فيصل المنديل وحقق المركز الثالث جذاع لأبناء محمد عبدالرحيم المرغلاني وحاز المركز الرابع المختفي لسلطان حمد المطيري وحاز المركز الخامس والاخير قلب الشجاع لفواز جزاع الشمري .حضر السباق جمهور غفير غفير من محبي رياضة الفروسية الاصيلة.// انتهى //20:42ت م0110