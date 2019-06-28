تونس 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسافتتح معالي وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التونسي محمد الأنور معروف بمقر مدينة الثقافة في العاصمة تونس اليوم، معرض الأسبو للإذاعة والتلفزيون وسوق البرامج المصاحبان لفعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته العشرين، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد وشخصيات إعلامية، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي وعدد من سفراء الدول المعتمدة لدى تونس.وتشارك هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة بجناح يستعرض نشاطات الهيئة والأعمال التي قدمتها واستراتيجية التطور في العمل التي تنتهجها من أجل تقديم الإضافة في المجال السمعي البصري وترويجه على نطاق واسع.وأوضحت المشرفة على جناح الهيئة شروق قطان في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الهدف الرئيسي من المشاركة التعريف والترويج لإنتاجات الهيئة في المجال السمعي البصري من خلال عرض ما تقدمه من أعمال هادفة ومميزة تواكب رؤية المملكة 2030، والتعريف بمختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية في المملكة التي أضفت تنوعًا وتطورًا مهمًا على المشهد السمعي البصري في داخل المملكة وخارجها.ويهدف المعرض الذي يضم 59 جناحًا تشارك بها الهيئات الأعضاء والمحطات الإذاعية والشبكات التلفزيونية العربية الخاصة والقنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي البصري والشركات العالمية المصنعة للمعدات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة ومزودو الخدمات والتكنولوجيا في المجالات ذات الصلة، إلى مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في العالم اليوم وتمكين المشاركين والحضور من الاطلاع على آخر التطورات الحاصلة في مجال التجهيزات التقنية وأحدث الإنتاجات في المجال المرئي والمسموع بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الإعلامي ويحفز العاملين فيه على مزيد التطوير والإضافة.// انتهى //20:42ت م0111