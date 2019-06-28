موسكو 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسالتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم, الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين التي بدأت أعمالها بمدينة أوساكا اليابانية.وأفاد بيان رئاسي للكرملين بأنه جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في حل المشاكل الدولية والإقليمية الحادة لتعزيز الاستقرار العالمي، ومواجهة التهديد الإرهابي، والتطرف، والمخدرات والجريمة السيبرانية، إضافة إلى مناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمات الدولية الرئيسية مثل الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين.// انتهى //21:07ت م0112