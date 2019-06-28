الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسافتتح المنتخب السعودي لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى بتحقيق ميداليتين ذهبيتين .وانتزع العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الأولى في سباق ١٠٠ م "تصنيف T44 " بعد أن حل أولاً بزمن 12,20 ثانية .وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي في سباق ١٠٠ م "تصنيف T37" بزمن 12,36ثانية وذلك على مضمار ملعب رادس بتونس، فيما حلت العداءة السعودية سارة الجمعة في المركز الخامس لسباق ١٠٠ م "تصنيف T36 " بزمن 18,90 ثانية في مشاركتها الأولى.//انتهى //21:49ت م0115