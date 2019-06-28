رياضي / ذهبيتان لقوى الإعاقة في انطلاق ملتقى تونس الدولي
الجمعة 1440/10/25 هـ الموافق 2019/06/28 م واس
الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس
افتتح المنتخب السعودي لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي والجائزة الكبرى لألعاب القوى بتحقيق ميداليتين ذهبيتين .
وانتزع العداء نور الصناع الميدالية الذهبية الأولى في سباق ١٠٠ م "تصنيف T44 " بعد أن حل أولاً بزمن 12,20 ثانية .
وجاءت الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي في سباق ١٠٠ م "تصنيف T37" بزمن 12,36ثانية وذلك على مضمار ملعب رادس بتونس، فيما حلت العداءة السعودية سارة الجمعة في المركز الخامس لسباق ١٠٠ م "تصنيف T36 " بزمن 18,90 ثانية في مشاركتها الأولى.
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