القاهرة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واستأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد فوزه اليوم، على منتخب كوت ديفوار بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للمسابقة.وسجل هدف المنتخب المغربي الوحيد، اللاعب يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، في انتظار نتيجة مباراة منتخبي جنوب أفريقيا وناميبيا.وفي الجولة القادمة للمجموعة، سيلعب منتخب المغرب مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا، فيما سيلتقي منتخب كوت ديفوار مع ناميبيا، وذلك يوم الاثنين المقبل.// انتهى //23:29ت م0116