لندن 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تداولاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر (يورو ستوكس ٥٠) القياسي مرتفعًا بنسبة ٠.٩١ في المئة، ليصل عند مستوى ٣٤٧٣.٦٩ نقطة، فيما صعد مؤشر (داكس) الألماني بمقدار ١٢٢.٧٧ نقطة ليصل عند مستوى ١٢٣٩٨.٨٠ نقطة.وارتفع مؤشرا (اي بي اي إكس ٣٥) الأسباني و (اي ايه إكس) الهولندي بمقدار ٥١.٠ نقطة و ٤.٣ نقطة على الترتيب.// انتهى //23:47ت م0117