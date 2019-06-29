موسكو 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واسالتقى معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم, معالي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين.وجرى خلال اللقاء مناقشة خيارات تمديد صفقة "أوبك +", وشروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا, وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.// انتهى //00:23ت م0119